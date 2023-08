Lentini, uffici a soqquadro e porte distrutte: raid vandalico alla Cgil

E' il secondo in soli sei mesi

LENTINI (SR) – Raid vandalico all’interno della Cgil di Lentini, nel Siracusano. È la seconda irruzione nel giro di due mesi. Ignoti hanno distrutto la finestra, protetta da una grata metallica, e si sono introdotti all’interno dei locali: hanno distrutto le porte interne e messo a soqquadro gli uffici.

La denuncia

Il segretario cittadino Paolo Censabella ha sporto denuncia al commissariato. È ancora in corso l’inventario ma nella sede non c’erano né soldi né materiale di particolare valore.

“Non è accettabile che ancora sia stata presa di mira una sede a cui si rivolgono quotidianamente lavoratori, pensionati, anziani, poveri, disoccupati, giovani”, commenta il segretario provinciale Roberto Alosi.

Alosi: “Servono più controlli”

“Non intendo fare alcun parallelismo, ma dopo quanto accaduto alla Chiesa del Cristo Re (dove malviventi oltre a devastare i locali di Caritas e Scout, si son portati via derrate alimentari dai primi e le attrezzature per le escursioni dai secondi) ritengo che il territorio lentinese necessiti non solo un maggior controllo ma anche più incisivi metodi di sensibilizzazione verso la cultura del rispetto sociale, della legalità, del vivere civile. È fondamentale che tutti si impegnino per il dialogo e il rispetto reciproco, in modo da costruire un ambiente di collaborazione e sostegno per i lavoratori e i cittadini tutti”, conclude Alosi.