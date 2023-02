Linea 209, tavolo tra Comune e circoscrizione: lunedì il sopralluogo

Lo Verso (Pd): “Urgente predisporre fermata provvisoria e ripristinare i sottopassi”

PALERMO – Il tavolo tecnico con la terza circoscrizione ha dato i suoi frutti. Dopo ore di confronto tra consiglieri, tecnici del comune, residenti e commercianti, è stato fissato un sopralluogo per lunedì 13 febbraio per valutare le soluzioni più idonee per risolvere i disagi causati dalla soppressione della linea 209. Tra gli obiettivi della Terza circoscrizione, una diversa regolamentazione della circolazione negli snodi cruciali di via Belmonte Chiavelli e via Santa Maria di Gesù e nell’intersezione con le vie Brasca e Falsomiele, oltre al ripristino del sottopasso pedonale che consente di raggiungere da via Santa Maria di Gesù il parcheggio Oreto. Intervento, quest’ultimo, richiesto esplicitamente dal consigliere del Pd, Fabrizio Lo Verso, già dal mese di novembre dello scorso anno.

Lo Verso: “Cittadini esasperati, dobbiamo intervenire al più presto”

“Il tavolo tecnico è stato un’occasione importante di confronto con l’amministrazione”, specifica Fabrizio Lo Verso, consigliere (Pd) della terza circoscrizione. “Abbiamo fissato un sopralluogo per giorno 13, così da mettere in campo tutte le soluzioni necessarie per ricollegare il quartiere alla città e migliorarne la viabilità e quindi la vivibilità”. “I cittadini sono esasperati per la mancanza temporanea degli autobus 209 e dai sottopassi totalmente inagibili”, continua il consigliere. “Dobbiamo muoverci perciò al più presto e predisporre almeno una fermata temporanea della linea 209 a piazza Santa Maria di Gesù”.

Sul sottopasso

Il sottopasso di collegamento col parcheggio Oreto

“Già a novembre ho richiesto un intervento urgente di Rap per il ripristino del sottopasso pedonale di viale Regione Siciliana che collega la via Santa Maria di Gesù al parcheggio Oreto”, aggiunge il consigliere del Pd. “Ma, ancora, attendiamo la rimozione degli ingombranti, la pulizia e la derattizzazione, da noi richieste mesi fa”.

Rap: “Aspettiamo l’idoneità statica da parte degli uffici preposti”

“Molti dei sottopassi del viale Regione Siciliana sono inagibili, chiusi al pubblico per le loro condizioni strutturali che non consentono di accedervi in sicurezza”, spiegano dall’ufficio stampa della Rap, in merito al mancato intervento nel sopracitato sottopasso, annoverato tra questi ultimi. “Per poter procedere agli interventi di pulizia di nostra competenza, aspettiamo quindi l’idoneità statica da parte degli uffici preposti dall’amministrazione che ne consente la riapertura”.

Nei pochi sottopassi agibili, infatti, la Rap interviene già periodicamente. “Gli unici sottopassi di viale Regione dove l’azienda può intervenire periodicamente, in quanto fruibili al pubblico, sono quelli ad altezza ex migliore (cosiddetto sottopasso Mandalà), ad altezza di via Portello e ad altezza di via Santissima Mediatrice”, specifica Rap. “Proprio su questi tre sottopassi, lunedì 13, l’area di igiene ambientale ha in programma degli interventi”.