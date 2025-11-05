Svolta nel giallo di Scicli

SCICLI (RAGUSA) – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Giuseppe Ottaviano, avvenuto a Scicli, in provincia di Ragusa, il 12 maggio 2024. Nelle prime ore di questa mattina, al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Ragusa, i carabinieri del Comando provinciale hanno arrestato una persona.

Il delitto Ottaviano a Scicli

Quel 12 maggio del 2024 Ottaviano era stato trovato morto all’interno della sua abitazione da familiari e amici, preoccupati perché da molte ore non dava più notizie e non rispondeva al telefono. Le indagini scientifiche e di tipo tradizionale, condotte per oltre un anno, hanno permesso di ricostruire come e con chi la vittima avesse trascorso le sue ultime ore di vita e di individuare movente e autore del delitto.

Parla il procuratore Puleo

I particolari dell’indagine sull’omicidio Ottaviano verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa del procuratore di Ragusa Francesco Puleo. L’incontro con i giornalisti è fissato per le 10:30 presso il palazzo di giustizia.

