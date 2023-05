Luciana Castellina ieri a Catania: a sostegno di Maurizio Caserta VIDEO

Esponente storica della sinistra italiana: nel corso del suo intervento non è mai stata banale. Le parole di Caserta.

CATANIA. Esponente storica della sinistra italiana, Luciana Castellina ieri pomeriggio è stata ospite all’Arena Argentina per sostenere la candidatura a sindaco del candidato Maurizio Caserta. Un intervento che non ha conosciuto accenni di banalità quello che ieri la Castellina ha pronunciato a Catania su invito dell’alleanza Verdi-Sinistra con in testa il segretario provinciale Pierpaolo Montalto.

“Va cambiato tutto: aboliamo la conservazione, lottiamo per il rinnovamento”, ci ha detto al termine della breve intervista video che riportiamo in alto.



In un pomeriggio che preannunciava tempesta, l’unica perturbazione sul cielo di Catania ieri sono state proprio le parole, di parte ma certamente chiare e nette, di Luciana Castellina.