M5S, al via le assemblee monotematiche in Sicilia

Il primo appuntamento è in programma a Trapani

PALERMO – Prenderanno il via domani, domenica 9 febbraio, come aveva già anticipato LiveSicilia, le assemblee tematiche provinciali del Movimento 5 Stelle.

Il primo degli incontri, fortemente voluti dal coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola, in programma alle ore 17.30 a Trapani in Via Mafalda di Savoia. Il primo dei temi discussi nelle assemblee di ciascuna provincia sarà quello della sanità.

Con cadenza periodica, seguiranno altre assemblee monotematiche, su diversi argomenti, dai rifiuti alle infrastrutture, dal turismo alle imprese etc.

Ciascun territorio pertanto esprimerà delle proposte che saranno discusse nell’ambito di un’assemblea, a base regionale, dove si farà la sintesi tra le proposte e le esigenze dei territori e dove si costruirà il programma del Movimento 5 Stelle Sicilia in vista delle prossime elezioni regionali.

“Stiamo costruendo insieme ai cittadini, coinvolgendo persone, competenze e nuova linfa, il programma che impegnerà il Movimento 5 Stelle a guidare la Sicilia ed uscire dal guado dove ci hanno confinato i partiti”, dice Di Paola.

L’elenco delle prossime riunioni del M5s

I prossimi appuntamenti saranno: 1 marzo Ispica (RG) riunione provinciale di Ragusa; 2 marzo Messina riunione provinciale di Messina; 9 marzo Palermo riunione provinciale di Palermo.