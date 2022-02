Mafia, blitz Consolazione: c’è una scarcerazione

L'annullamento da parte del Tribunale del Riesame.

CATANIA – Nicola Cristian Sebastiano Bonfiglio è tornato in libertà. Il Tribunale del Riesame ha annullato in toto l’ordinanza del gip di Catania nei confronti dell’indagato, accusato di associazione mafiosa. Precisamente di far parte del clan Pillera-Puntina. I giudici della Libertà hanno quindi accolto il ricorso dei difensori, gli avvocati Marco Tringali e Ignazio Danzuso.

Il nome di Bonfiglio è tra gli indagati del blitz Consolazione scattato il mese scorso e che ha colpito duramente il gruppo mafioso di piazza Cavour. Conosciuto proprio come cosca Pillera-Puntina. La Squadra Mobile ha scoperchiato un fiorente giro di usura ed estorsione. E tra le vittime c’è anche una nota pasticceria catanese che è stata nelle grinfie del clan catanese.