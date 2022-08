Mafia, Castellammare: il sequestro a “Tempesta” VIDEO

Le immagini.

TRAPANI – I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani hanno sequestrato beni per un milione di euro a Francesco Domingo ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo (Trapani), uomo di Matteo Messina Denaro già condannato per associazione mafiosa e arrestato nell’operazione Cutrara nel giugno del 2020. Il provvedimento di sequestro di immobili, veicoli, conti correnti e quote sociali e’ stato emesso dal tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Dda di Palermo.