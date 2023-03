Malamovida a Catania, maxi rissa in centro VIDEO

Decine di persone coinvolte, la denuncia: "Nulla è stato fatto per cambiare il declino del centro storico"

CATANIA – Ancora un caso di malamovida denunciato con un video, in cui si vede una rissa tra giovani in piazza Scammacca. A segnalarlo la pagina Facebook “Centro Storico Pedonale”

La rissa, avvenuta ieri notte, è stata denunciata dal “Comitato Cittadini Centro Storico Bellini Catania”, e sarebbe stata solo una delle due avvenute ieri nel centro storico. L’altra sarebbe accaduta tra via Coppola e via Biondi.

Come si legge sulla pagina Facebook Centro Storico Pedonale, “Ritorniamo a chiedere le dimissioni di chi nulla ha fatto per cambiare il pericoloso declino del centro storico di Catania. Purtroppo sappiamo che ciò che è accaduto a Napoli ed Alatri prima o poi accadrà anche a Catania. Da anni oramai lanciamo l’allarme su ciò che sta accadendo nel centro storico e nulla è stato fatto per invertire la situazione”.