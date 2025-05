L’auto sommersa: i carabinieri salvano una donna a Trabia – VIDEO

E' successo in contrada Sant'Onofrio

PALERMO – Il maltempo che in queste ore travolge la Sicilia ha provocato allagamenti e disagi nel Palermitano. Momenti da incubo a Trabia per una donna, rimasta bloccata con la sua auto nel sottopassaggio di contrada Sant’Onofrio.

Sorpresa dalla tempesta

Mentre percorreva il tratto di strada è arrivata una tempesta e il mezzo è stato quasi completamente sommerso. Ha così lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i carabinieri della stazione locale.

L’intervento

Uno dei due militari si è immerso e ha raggiunto l’automobilista, riuscendo a metterla in salvo con l’aiuto di un passante. Sia in città che in provincia di Palermo, decine gli interventi per far fronte agli allagamenti.