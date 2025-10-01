Maltempo in Sicilia, alberi crollati e auto bloccate a Palermo

Danni e disagi anche nell'Agrigentino: strade come fiumi

PALERMO – Il maltempo ha colpito la Sicilia nelle prime ore della mattina: pioggia e vento hanno già provocato danni a Trapani, Enna, Caltanissetta, Agrigento e Palermo. Numerosi gli alberi crollati e finiti su auto in sosta o sull’asfalto nel capoluogo siciliano.

Gli interventi a Palermo

A partire dalla strada provinciale 57, nella zona di Boccadifalco: in via San Martino quattro quelli caduti sulla strada. Chi stava percorrendo il tratto per raggiungere la città è rimasto bloccato. Un altro albero è crollato lungo la strada per Bellolampo, anche in questo caso gli automobilisti sono rimasti imbottigliati nel traffico in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco.

Alberi crollati e danni

Decine le chiamate arrivate al centralino del comando provinciale, le squadre sono al lavoro per caduta alberi anche in via Padre Massimiliano Kolbe, via Stazzone, via Sacra Famiglia, via Principe di Paternò e via Leopardi. In quest’ultimo caso, l’arbusto finito al suolo ha travolto anche un palo della segnaletica stradale.

Gli allagamenti

Pochi minuti di forte pioggia hanno inoltre provocato degli allagamenti in zone della città tristemente rinomate per i disagi. Da via Imera alla via Ugo La Malfa, lunghi tratti risultano difficilmente percorribile. Tombini ‘saltati’ in corso Calatafimi, via Pitrè e in diversi tratti della circonvallazione.

Maltempo in Sicilia, allerta gialla

Già negli scorsi giorni, nel capoluogo siciliano si sono verificati danni e allagamenti provocati dal maltempo. La pioggia ha raggiunto livelli di allerta nei sottopassi di viale Regione Siciliana, il traffico è impazzito in tutta Palermo, andata letteralmente in tilt.

Strade come fiumi, tre giorni fa, dal centro storico alla periferia, con automobilisti impantanati e messi in salvo dai sommozzatorid ei vigili del fuoco in diverse zone. Nelle scorse ore la protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla in tutta la Sicilia, per condizioni meteo avverse. Previsto anche un notevole calo delle temperature.

Situazione critica nell’Agrigentino

Disagi anche nell’Agrigentino. In seguito a un nubifragio, a Sciacca sono state chiuse tutte le scuole. Il sindaco ha disposto il provvedimento con un’ordinanza d’urgenza. Situaizone critica a Favara, con strade allagate e automobilisti intrappolati.

Fronte temporalesco verso est

Il fronte temporalesco, in base alle previsioni degli esperti, si sta spostando progressivamente verso le province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, con il rischio nubifragi.