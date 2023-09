Richiesto anche un tso per il 32enne

1' DI LETTURA

VITERBO – Un maresciallo dei carabinieri è accusato di aver schiaffeggiato un giovane durante un controllo e di aver cercato poi di farlo sottoporre a un trattamento sanitario obbligatorio. Il 32enne Michael Abatecola, di Castiglione in Teverina, ha deciso di denunciare l’accaduto.

Lo schiaffo del maresciallo: ecco perchè

Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri si sono recati a casa del giovane dopo aver avuto un diverbio con una vicina di casa. La situazione si è scaldata all’arrivo delle forze dell’ordine. A quel punto, le immagini della telecamera di sorveglianza dell’abitazione del giovane hanno immortalato l’azione del maresciallo che con uno schiaffo ha fatto volare gli occhiali del ragazzo, per poi intimidirlo e invitarlo a recarsi in caserma. Il video, diventato virale, ha scatenato commenti da tutta Italia e ha diviso in 2 il web.

“Dopo lo schiaffo voleva farmi fare il tso”: un altro video per l’indagine

Nelle immagini successive, catturate qualche giorno dopo dalla stessa telecamera e al vaglio della Procura di Viterbo, il sottufficiale torna a casa del 32enne, insieme a un medico e un’infermiera, in base a quanto sostiene il giovane per cercare di sottoporlo a un trattamento sanitario obbligatorio.

TUTTE LE NOTIZIE VIDEO DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE