Marsala, incendio alla pescheria: 2 arresti, incastrati dai video

MARSALA – Incendio alla Pescheria Crimi, scattano due arresti. I particolari

I carabinieri di Marsala, coordinati dalla procura, hanno indagato sull’incendio che ha provocato il danneggiamento della Pescheria Crimi il 12 ottobre, attività commerciale che si trova nel mercato ittico di piazza del Popolo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, “i due arrestati – fratelli marsalesi, dopo aver reperito il materiale infiammabile (benzina) prelevato con una bottiglia presso un’area carburanti del centro urbano, si sarebbero portati con delle biciclette fino in Piazza del Popolo dove, a volto travisato, si sarebbero introdotti all’interno del mercato ittico appiccando le fiamme al bancone del pesce della “pescheria Crimi” non curanti della vicinanza a palazzi abitati e ad alcune bombole del gas”.

I carabinieri hanno analizzato i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. Guarda il video.