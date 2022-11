Mel Gibson arriva a Palermo, lo sbarco al Falcone-Borsellino FOTO

Gli scatti rubati alla star al suo arrivo

PALERMO – L’attore Mel Gibson è arrivato a Palermo, a darne notizia è la stessa pagina dell’aeroporto Falcone-Borsellino dove l’attore premio Oscar è arrivato oggi.

Sulla pagina di Punta Raisi sono state pubblicate alcune delle foto rubate alla star dai dipendenti del sito aeroportuale.

Non si conoscono i motivi della visita. Il divo potrebbe essere qui per una vacanza con la famiglia: assieme alla sua compagna, l’attrice Rosalind Ross, e al figlioletto di otto anni. Non è esclusa neanche la presenza per lavoro.