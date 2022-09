Meloni a Palermo: scontri fra poliziotti e manifestanti

Una ventina di persone è entrata in contatto con gli agenti. Usati i manganelli

PALERMO – Scontri e tensioni a Palermo a poca distanza dalla piazza dove si è tenuto il comizio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Un gruppo formato da una trentina di persone, fra cui molte donne, è stato bloccato dai poliziotti in tenuta antisommossa in via Mariano Stabile. Un ragazzo è stato condotto in questura.

Volevano raggiungere il teatro Politeama, davanti al quale era in corso il comizio.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. È certo che la tensione è sfociata nelle manganellate degli agenti. “Siamo persone perbene”, urlavano i manifestanti rivolgendosi alla polizia.

I manifestanti si erano radunati mostrando dei cartelli con le scritte “fuori gli obiettori dai consultori” e “non toccate il reddito”.

Chiari riferimenti alla libertà delle donne di interrompere la gravidanza e al reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle.