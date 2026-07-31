Le parole del comandante dei vigili del fuoco e il punto sulle ricerche

MESSINA – Il drone dei vigili del fuoco sulle macerie del centro commerciale crollato. Una corsa contro il tempo, spiega il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio, mentre si lavora su due fronti: il primo, la ricerca del personale. Il secondo, lo spegnimento di un incendio sotto i calcinacci.

Messina, corsa contro il tempo

“Stiamo continuando le attività di scavo e di ricerca delle persone disperse. Confermo il numero attuale dei dispersi che è di cinque persone, a fronte del recupero di stamattina di una persona deceduta”. Sono le parole del comandante dei vigili fuoco di Messina Michele Burgio, che fa il punto sulle ricerche dei dispersi nel crollo della palazzina.

“Abbiamo diversificato, rispetto all’attività svolta fino a ieri sera, perché stamattina i cani si sono soffermati su dei punti diversi del crollo, quindi, oltre a quel fronte già iniziato ieri che ci ha condotto al ritrovamento della prima persona, c’è un altro fronte dove è possibile che si trovino gli altri, quindi stiamo ancora lavorando, sempre con la doppia attività: quella del controllo dei fumi perché non si estingue un incendio purtroppo, e la ricerca e lo scavo con il personale Usar”, spiega.

“Strutture sovradimensionate”

Le operazioni sono molto complesse. “Le strutture sono sovradimensionate anche in termini di ferri, quindi considerato che sotto ci sono persone, stiamo lavorando con il bisturi, è una corsa contro il tempo, ma dobbiamo stare attenti a essere precisi nell’individuazione e nel recupero”, aggiunge.

“C’è l’ipotesi che le ricerche si protraggano per giorni e non per ore – aggiunge ancora il capo dei vigili del fuoco -. Noi continuiamo tutt’oggi e domani, speriamo di concludere tra oggi e domani. È una previsione. Noi abbiamo le 36 ore fatidiche nelle quali consideriamo possibile il ritrovamento di persone ancora in vita. Ovviamente le condizioni non sono facili, però è possibile e quindi noi siamo nella fase di ricerca e salvataggio ancora”.

Inchiesta in corso

Il comandante è cauto sulle cause del disastro. “C’è una attività di indagine – spiega – e non posso esprimermi anche perché è una primissima valutazione che deve essere ancora consolidata da accertamenti più approfonditi”. Burgio ha anche detto di non aver notizie su un’attività di ristrutturazione in corso al piano terra della palazzina.

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Betucci: “Cerchiamo i 5 dispersi”

“Le attività si stanno svolgendo come dal primo momento. Cerchiamo i 5 dispersi ma abbiamo da questa mattina la la difficoltà delle presenze di fumo e di carichi sospesi. Proprio poco fa abbiamo eliminato alcuni carichi che si trovavano sopra le teste dei soccorritori, quindi abbiamo dovuto eliminare il pericolo. Procediamo tra le macerie per trovare una strada e crearci un varco”. Sono le parole di Antonio Betucci, funzionario Usar dei vigili del fuoco che sta effettuando le ricerche dei dispersi nel crollo.

“Le speranze non le dobbiamo mollare, noi continuiamo sempre”, dice sulle possibilità di trovare vivi i dispersi. “Sulle cause non ci stiamo ancora lavorando, quando saranno completate le operazioni di soccorso ci confronteremo con la magistratura”, conclude.