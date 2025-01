Messina, inseguimento in autostrada: camionista fugge contromano – VIDEO

Il 64enne non aveva la patente

MESSINA – Inseguimento sull’autostrada A18, tra Catania e Messina, all’altezza della barriera di Tremestieri. Un 64enne italiano, con patente di guida ritirata, si è dato alla fuga alla vista di un posto di blocco della polizia stradale.

L’uomo, alla guida di un mezzo pesante proveniente da Catania, ha inizialmente rallentato per poi invertire bruscamente il senso di marcia, immettendosi contromano in autostrada e urtando contro i new jersey. La sua pericolosa manovra è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza dell’A18.

Messina, l’inseguimento in autostrada

Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi all’altezza dell’area di parcheggio Canale Ovest, dove il camionista è stato fermato e identificato. Gli sono state contestate la guida con patente ritirata e le pericolose manovre in autostrada.

Il Tir è stato sottoposto a pesanti sanzioni amministrative per gravi irregolarità. Il conducente dovrà affrontare la revoca della patente di guida e versare una sanzione pecuniaria di 4.170 euro, oltre al fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.