Messina, sul minivan con moglie, figli e droga: arrestato VIDEO

Trasportava 3,6 chilogrammi di cocaina

MESSINA – Per tentare di passare inosservato ed eludere i controlli viaggiava su un minivan con la moglie e i sei figli minorenni. Ma il sistema adottato non è bastato ad evitare l’arresto, da parte della Guardia di finanza di Messina, a un corriere della droga, che trasportava 3,6 chilogrammi di cocaina.

A permettere di scoprirlo è stato il fiuto del cane Urban durante il controllo di un minivan appena sbarcato a Messina da un traghetto proveniente dalla costa calabra. A bordo c’era una coppia con al seguito i loro sei figli minorenni.

Durante una perquisizione i finanzieri hanno trovato tre panetti contenenti oltre 3,6 chilogrammi di cocaina, nascosti in un vano naturale del mezzo, ricavato tra tetto ed il suo rivestimento.

Secondo stime della Guardia di finanza lo stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 700.000 euro. Sulla base delle risultanze investigative, l’indagato è stato dichiarato in arrestato, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti e condotto nella casa circondariale di Gazzi.