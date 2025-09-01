In 18 su un finto motopesca tunisino, arrestato il comandante VIDEO

Al largo di Marsala

MARSALA (TRAPANI) – Il comandante di un motopesca tunisino è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: l’episodio a Marsala, nel Trapanese. Fingeva di essere impegnato in una battuta di pesca ma a bordo dell’imbarcazione c’erano 18 migranti, tra cui cinque minorenni e una donna.

Cosa è accaduto al largo di Marsala

Il tutto è avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 agosto. L’uomo è stato intercettato dalla squadra mobile della questura di Trapani e dal reparto operativo Aeronavale della guardia di finanza in acque internazionali a sud di Marsala. Era alla guida di un barcone da 15 metri e ha dichiarato di essere impegnato in una battuta di pesca ma quando gli è stato chiesto di avvicinarsi per consentire un’ispezione a bordo ha detto di avere ricevuto dall’armatore l’ordine di fare rientro in Tunisia.

Il fermo al porto di Marsala

A quel punto sul ponte del motopesca sono spuntati i migranti che chiedevano di essere soccorsi. I 18 sono stati tratti in salvo da una motovedetta della Capitaneria di porto e condotti a Trapani, mentre il Comandante si è allontanato verso la Tunisia approfittando del fatto che le autorità italiane non avrebbero potuto far nulla perché si trovava in acque internazionali. Nello stesso pomeriggio del 9 agosto, però, il peschereccio è stato intercettato nel porto di Marsala: a quel unto sono scattate le ricerche dell’uomo, che si era allontanato. Una volta rintracciato e fermato, ha dichiarato di avere fatto rotta nuovamente verso l’Italia per paura di essere arrestato una volta giunto in Tunisia.

Il fermo nei suoi confronti è stato convalidato dal gip, che ne ha disposto l’arresto in carcere. L’uomo dovrà rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

