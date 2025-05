Il protagonista sperava di farla franca: è stato denunciato

MONREALE (PALERMO) – Incredibile ma vero. Tristemente vero. Un uomo si è travestito da fantasma pur di sperare di farla franca mentre gettava rifiuti fuori orario e per strada a Monreale.

Il ‘fantasma’ butta la spazzatura

Lo stratagemma a nulla è servito. I vigili urbani lo hanno filmato e pedinato fino a casa. “Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili”, commenta l’assessore all’Igiene urbana, Giulio Mannino. Che aggiunge: “Nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c’è ancora chi ignora le regole, danneggiando l’ambiente e la nostra comunità.”

Le telecamere di videosorveglianza installate a Monreale hanno letteralmente smascherato il “fantasma” della spazzatura. È uscito di casa, in via Pio La Torre, nel cuore della notte con un lenzuolo che lo copriva dalla testa ai piedi. Sapeva della telecamera. Semmai non immaginava che i vigili urbani ne tracciassero il percorso fino alla propria abitazione.

Rifiuti, “Monreale non abbassa la guardia”

“Voglio essere chiaro – conclude Mannino -: il Comune di Monreale non intende abbassare la guardia. L’uso delle telecamere e l’impegno costante della nostra polizia municipale dimostrano la nostra determinazione a individuare e punire chi non rispetta le norme. Daremo la caccia a questi “fantasmi” che inquinano la nostra città e li porteremo alla luce. Facciamo appello al senso civico di tutti i cittadini: la pulizia della nostra città è un bene comune e la collaborazione di ognuno è fondamentale.”