La fiaccolata per i tre giovani morti nella sparatoria in centro

PALERMO – Le luminarie spente, una folla commossa, un silenzio irreale. Monreale è a lutto per la strage in cui sono morti tre giovani. I cittadini si radunano per una fiaccolata di commemorazione.

