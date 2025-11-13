Per il coordinatore provinciale azzurro "mancano le basi giuridiche"

PALERMO – Il Consiglio comunale di Ispica ha approvato ieri la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Innocenzo Leontini, passata con 10 voti dell’opposizione, mentre i consiglieri di maggioranza hanno lasciato l’aula.

Il segretario comunale, prima del voto, aveva letto il parere dell’assessorato regionale alle Autonomie locali che dichiarava la mozione inammissibile perché presentata oltre i termini stabiliti. Giancarlo Cugnata, coordinatore provinciale di Forza Italia, annuncia ricorso e aggiunge che il Consiglio comunale “non tenendo conto di tutto questo, dimostra che si tratta di un atto puramente politico”.

“Il segretario comunale – sottolinea Cugnata – ha fornito indicazioni precise supportate da una nota della prefettura, la quale conferma l’assenza di basi giuridiche. A ciò si aggiunge la posizione dell’assessorato regionale e del dipartimento delle Autonomie locali”.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA