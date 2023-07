Levanzo avvolta nella nebbia, “follie climatiche” in Sicilia VIDEO

Le insolite immagini dall'isola del Trapanese

1' DI LETTURA

PALERMO – Mentre le temperature bollenti dell’anticiclone Caronte mettono in ginocchio l’Italia, a Levanzo l’estate regala momenti di “follie climatiche” che non sfuggono ai nostri lettori. Nel video in alto si intravedono le acque dell’isola del Trapanese avvolte da una nebbia che rende quasi impossibile scorgere le imbarcazioni all’orizzonte. I fenomeni climatici osservati a Levanzo vanno, almeno in apparenza, in controtendenza con le ultime notizie sul meteo che interessano il nostro Paese.

(Immagini di Valeria Galatolo)



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE