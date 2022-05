Nel cuore del bunker di Falcone e Borsellino – FOTO

Le immagini.

Il museo della memoria ‘Falcone-Borsellino’, il ‘bunkerino’, si trova nel cuore del palazzo di giustizia, a Palermo. Qui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino lavorarono gomito a gomito per anni, in una zona protetta. E’ stato realizzato grazie all’Associazione nazionale magistrati, Giovanni Paparcuri, strettissimo collaboratore dei giudici, ha recuperato molti oggetti e ogni giorno, con passione, guida i visitatori, tra cose, emozioni e fotografie. Ne parliamo in un altro articolo del giornale. Qui alcune foto, scattate da Roberto Puglisi, che portano dentro quello spazio sacro di memoria.