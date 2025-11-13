“Nessun patto illecito, non ci sono frasi o chat che mi riguardano”

Le parole di Saverio Romano dopo l'interrogatorio. VIDEO

PALERMO – “Ho chiarito la mia posizione e, come avevo già annunciato, ho risposto alle domande relative al capo di imputazione”, spiega Saverio Romano al termine dell’interrogatorio preventivo durato circa due ore al palazzo di giustizia di Palermo. Ad accompagnarlo gli avvocati Raffaele Bonsignore e Antonio Gargano.

L’inchiesta è quella sul presunto comitato di affari che avrebbe pilotato anche l’aggiudicazione di una gara da 17 milioni bandita dall’Asp di Siracusa, con la complicità del direttore generale Alessandro Caltagirone.

Romano avrebbe sponsorizzato per un subappalto un uomo a lui vicino, l’imprenditore Sergio Mazzola di Belmonte Mezzagno, paese di origine di Romano.

“Ho trovato una certa difficoltà a fare un collegamento fra le contestazioni e i fatti così come si sono verificati e il perché lo abbiamo spiegato – aggiunge il deputato e coordinatore naazionale di Noi Moderati -. Ho dovuto dire alcune cose che mi risultano personalmente e altre facendo un’esegesi di intercettazioni che non sono mie”.

E la sponsorizzazione di un imprenditore amico? “Non è accaduto e non c’era alcuna possibilità che accadesse perché ab origine non c’era nessuno patto tra me e questi signori, dunque nemmeno una ricaduto sul patto”

Come è saltato fuori il suo nome ? “Quando si tratta di intercettazioni di terzi che riguardano lo scibile umano lei sa cosa si dice di Tizio, Caio e Sempronio. Mi devo attenere al fatto che non c’è una sola intercettazione che mi riguarda e anche nelle chat dei telefonini che hanno sequestrato non c’è mai un riferimento a fatti criminosi”. Qualcuno allora millantava o spendeva il nome dell’ex ministro? “Questo lo dice lei…”, dice Romano andando via dal palazzo di giustizia.