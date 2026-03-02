Sequestrati diversi panetti di sostanza stupefacente

PALAGONIA (CATANIA) – Non si ferma all’alt dei carabinieri. Da lì scatta un inseguimento con successivo arresto. Nell’auto c’era un ingente quantitativo di droga. Colpo dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia che hanno arrestato in flagranza un 36enne del posto. È ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Inseguimento e arresto tra Ramacca e Palagonia

Intorno alle 19 di ieri 1 marzo, una pattuglia che passava per la Strada Statale 417, nel territorio di Ramacca, ha notato un’Alfa Romeo Giulietta procedere ad altissima velocità. Mettendo in pericolo gli altri automobilisti. All’alt intimato con sirena e lampeggianti, il conducente avrebbe risposto accelerando. Dando così il via a un inseguimento concluso grazie all’intervento di un’altra “gazzella” che gli ha sbarrato la strada.

La perquisizione

La successiva perquisizione del veicolo ha chiarito i motivi della fuga. Nell’abitacolo, trovate tre buste sottovuoto contenenti complessivamente quasi 3,5 chilogrammi di marijuana e, in un altro involucro, 40 panetti di hashish per un peso totale di circa 4 chilogrammi.

Ulteriori accertamenti in banca dati hanno permesso di scoprire che l’auto era stata rubata a Lentini lo scorso gennaio a una 20enne del posto. Vettura restituita al legittimo proprietario. Il 36enne, scarcerato poco più di una settimana fa per reati in materia di droga, è tornato in carcere. L’Autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.