Nuovo traghetto della Regione, Schifani: “Migliorano i collegamenti”

Il varo a Fincantieri Palermo

PALERMO – Cerimonia di varo , stamane, del nuovo traghetto ro-pax ‘Costanza I di Sicilia’ che lo stabilimento Fincantieri di Palermo ha costruito per la Regione Siciliana. Lo scafo è stato costruito interamente a Palermo e la consegna finale è prevista per l’estate del 2026, dopo aver completato l’allestimento interno.

I dati del nuovo traghetto

Il traghetto si distingue per le sue caratteristiche tecnologiche avanzate, specialmente in tema di sostenibilità ambientale e sarà utilizzato per potenziare i collegamenti con le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria. Il traghetto è lungo circa 140 metri, alto 24 metri, 8 ponti e una stazza lorda di circa 14.500 tonnellate. La nave potrà trasportare fino a mille passeggeri e 200 automobili, raggiungendo una velocità massima di 19 nodi. La Regione ha investito quasi 120 milioni di euro.

Al varo di oggi erano presenti Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale Fincantieri. A benedire la nave è l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, la madrina è Vinzia Novara Di Gaetano, amministratrice delegata dell’azienda vinicola Firriato.

Schifani: “Giorno importante”

“Un momento importante per la vita della Regione Siciliana – ha detto Schifani -. Grazie a due anni e mezzo di buon governo abbiamo azzerato un disavanzo di cinque miliardi e abbiamo un avanzo di due miliardi che ci consentirà di poter immettere liquidità nel mondo dell’imprenditoria, del sociale e dei trasporti”.

Schifani ha aggiunto: “Quella di oggi è una bella giornata, abbiamo investito noi, abbiamo voluto questa nave, l’ha realizzata Fincantieri, le nostre maestranze che ringraziamo. Oggi è una festa per i siciliani che potranno beneficiare di migliori trasporti nella zona delle isole Pelagie. Ne hanno diritto ed è nostro dovere rispondere alle loro esigenze”.