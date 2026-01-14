Omicidio a Partinico, un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco

Indaga la polizia

Omicidio a Partinico, in provincia di Palermo. Il cadavere di un uomo è stato trovato in contrada Principe di Mezzavilla nelle campagne, non lontano da Borgo Parrini. Secondo le prime indicazioni, sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco alla testa e alla mandibola. Sul posto si sta recando il medico legale. Le indagini sono condotte dalla polizia.

La vittima è Vito La Puma, 73 anni, allevatore di Borgetto. Nel suo passato c’è un precedente noto alle cronache e risalente al 2015 quando fu arrestato per furto aggravato. La Puma era stato sorpreso dai carabinieri, all’interno di un fondo rustico di Borgetto, mentre stava rubando alcune pedane da ponteggio in ferro.

Gli investigatori della sezione Omicidi della squadra mobile stanno scavando nel passato della vittima e ascoltando i familiari.

IN AGGIORNAMENTO