L’omicidio di Paolo, c’è la confessione. Il sindaco: “Piango con voi” VIDEO

La manifestazione. Maranzano confessa il delitto

Palermo scende in piazza per la rabbia e per il dolore dopo l’omicidio di Paolo Taormina. Tante persone si sono date appuntamento a piazza Politeama e andranno in corteo fino al luogo n cui il ragazzo è stato assassinato.

In piazza anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che proponiamo nel video. “Il delinquente è stato assicurato alla giustizia, è morta una vita e quindi non è sufficiente. Io ho il dovere di tutelare questa città come ho il dovere di tutelare i miei figli. Quindi, piango con voi”. Alla fine dell’intervento del sindaco, il coro: “Paolo, Paolo”.

La confessione

Ha confessato Gaetano Maranzano: ammette di avere sparato un colpo di pistola alla tempia di Paolo Taormina. In realtà il proiettile lo ha raggiunto alla nuca. Interrogato dai pubblici ministeri Maurizio Bonaccorso e Ornella Di Rienzo non spiega dove ha trovato la pistola, ma dice che andava in giro armato perché “Palermo è una città pericolosa”.

Lo avrebbe ucciso per difendere l’onore, suo e della sua compagna che Taormina avrebbe offeso tempo fa sui social. Una versione tuta da riscontrare.