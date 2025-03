Palazzo d’Orleans, incontro Schifani-Tajani: di cosa si è parlato VIDEO

La riunione in presidenza

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa sera il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, giunto in visita istituzionale a Palazzo d’Orléans.

Nel corso del cordiale incontro – riporta una nota – sono state affrontate le questioni legate all’attualità politica internazionale e i riflessi che queste hanno sul piano diplomatico e commerciale in uno scacchiere estremamente delicato come quello del Mediterraneo, nel quale l’Isola ha un ruolo di centralità non soltanto geografica.

Schifani e Tajani hanno trattato anche il tema delle relazioni transfrontaliere per la gestione dei flussi migratori che investono la Sicilia quale luogo di primo approdo e di assistenza.