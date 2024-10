L’ambasciatore di Francia in Italia visita il centro sportivo del Palermo

L'incontro con i diversi calciatori francesi presenti nella squadra rosanero

“Sono molto lieto di essere qui. Scopro un centro sportivo nuovo e interessante e sono qui anche per incontrare i giocatori francesi. Fanno parte della grande famiglia di francesi che lavorano e abitano in Italia”. Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia, è stato in visita al Palermo CFA, il centro sportivo dei rosanero a Torretta. In alto il video della visita con le parole di Briens.