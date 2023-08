Auto distrutte e due feriti: tremendo incidente a Palermo FOTO

Lo scontro fra via Principe di Paternò e via Franz Liszt

PALERMO – Incidente stradale intorno alle 15 di oggi, sabato 12 agosto, all’incrocio fra via Principe di Paternò e via Franz Liszt, davanti al liceo Finocchiaro Aprile, a Palermo. Lo scontro violento tra una Fiat Idea e una Ford C-Max. Due le persone coinvolte nel sinistro che sono finite in ospedale a Villa Sofia. Dalle prime informazioni sembra che le loro condizioni non siano gravi.

Secondo una prima ricostruzione pare che la Ford, a seguito del violento scontro, sia finita su un’aiuola, fermando la sua corsa contro un grosso albero. L’altra vettura coinvolta è rimasta al centro della carreggiata. Entrambe le auto hanno comunque subito pesanti danni nella parte anteriore dell’abitacolo.

Sul posto l’ambulanza e la polizia municipale. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.