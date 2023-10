Palermo, blitz nelle zone calde della movida: riflettori sulla Vucciria VIDEO

Azione interforze

PALERMO – Blitz interforze nella notte tra le zone della movida di Palermo, in particolare alla Vucciria. L’occhio delle forze dell’ordine si è posato nelle zone dove di sono registrate nelle scorse settimane aggressioni e risse.

Le zone controllate

Polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani, vigili del fuoco, funzionari dell’Asp e dell’Ispettorato del lavoro hanno messo sotto assedio i luoghi del divertimento, dove spesso regnano irregolarità di diversi tipi. I controlli hanno riguardato anche: la borgata marinara di Sferracavallo, via MAqueda, via Candelai, piazza Verdi, piazza Villena, piazza Sant’Anna, via Cassari, via Chiavettieri e piazza Cassa di risparmio.

Gli esiti del blitz nelle zone della movida

Sono state identificate 165 persone, controllati 10 veicoli, elevate 3 sanzioni al codice della strada e denunciati in stato di libertà tre soggetti per guida in stato di ebbrezza, occupazione del suolo pubblico e deturpamento di cose di interesse storico e artistico. Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per 53.500 euro, relative ad accertate irregolarità in materia di occupazione del suolo pubblico, diffusione musicale in luogo aperto al pubblico, somministrazione di alimenti e bevande senza licenza, carenze igienico sanitarie e violazione della normativa in materia di lavoro dipendente. Sono stati denunciati due titolari di esercizi commerciali per irregolarità sulla normativa in tema di sicurezza sul lavoro con annessa sospensione della licenza connessa alla chiusura temporanea dell’attività. In ultimo si è disposto il sequestro amministrativo cautelare con l’apposizione dei sigilli di diverse attrezzature musicali e di banconi destinati alla vendita abusiva di bevande alcoliche.