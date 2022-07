Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona

PALERMO – Cade il calcinaccio dalla chiesa San Pietro e Paolo a Palermo, colpendo la vettura degli sposi che si trovano all’interno per la celebrazione del loro matrimonio.

Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il crocifisso che si trova sul tetto della chiesa da dove sono caduti i calcinacci. Per fortuna non si registrano feriti, ma solo qualche attimo di paura.