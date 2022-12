I rosanero conquistano un'altra vittoria contro una grande del campionato

PALERMO – Dopo le “grandi” come Genoa e Parma il Palermo mette al tappeto anche il Cagliari. I rosanero, grazie alla vittoria per 2-1, confezionata dalle reti di Brunori al 37′ e Segre al 53′, con Pavoletti che ha accorciato le distanza al 95′, si portano a quota 23 in classifica, solamente a tre punti di distanza dalla zona play off.

In alto la fotogallery del match disputato ieri al ‘Barbera’.