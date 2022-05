Palermo, carri armati in via Notarbartolo: ecco perché FOTO

Li ha fotografati il noto scrittore Aldo Sarullo. Numerosi cittadini si sono interrogati sul perché. Altre immagini sono diventate virali

PALERMO – Carri Armati bianchi in via Notarbartolo. Li ha fotografati il noto scrittore Aldo Sarullo. Numerosi cittadini si sono interrogati sul perché. Alcune immagini sono diventate virali sulle chat di whatsapp. Abbiamo contattato l’Esercito, si tratta di uno spostamento di mezzi, che avviene normalmente. I mezzi in foto sono dei mezzi della brigata Aosta per la missione in Libano.