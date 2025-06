Palermo è una città sicura? I RISULTATI

Le vostre risposte alla nostra domanda

Palermo è una città sicura? Ecco le percentuali di voto con cui avete risposto alla domanda: il 78,20% ha votato PER NIENTE. Il 14,22% ha votato POCO. Il 5,69 ha votato ABBASTANZA. L’1,90% ha votato MOLTO.

Dunque, il segnale che arriva da questa consultazione è chiaro. Tra coloro che hanno votato, il 92 per cento, complessivamente, non ritiene di vivere in una situazione di sicurezza.

Quello della sicurezza è un tema che LiveSicilia.it ha sollevato da tempo. Continueremo a monitorare la situazione, con aggiornamenti e riflessioni.