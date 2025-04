Palermo, controlli al Palazzo di Ferro: denunciate 111 persone

L'intervento dei carabinieri

VIA BRIGATA AOSTA

PALERMO – Carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno denunciato 111 persone in via Brigata Aosta tra i residenti del cosiddetto Palazzo di Ferro. I reati ipotizzari, a vario titolo, sono furto di energia elettrica, invasione di edifici, guida senza patente, esercizio abusivo da parcheggiatore e furto aggravato di generi alimentari in un supermercato.

I controlli hanno impegnato decine di militari della compagnia San Lorenzo, con i colleghi di Piazza Verdi, del nucleo radiomobile e del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia con la collaborazione di tecnici verificatori dell’Enel. In un deposito del terrazzo condominiale grazie al pastore tedesco Ron sono stati trovati 70 grammi di hashish.