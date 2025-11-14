 Cuffaro arriva in tribunale
Palermo, Cuffaro in tribunale: “Sono fiducioso nella giustizia” VIDEO

L'ex governatore si avvale della facoltà di non rispondere e rende dichiarazioni spontanee
L'INCHIESTA
di
1 min di lettura

PALERMO – Il primo ad arrivare è stato l’onorevole Carmelo Pace, poi Totò Cuffaro. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni all’ingresso del tribunale di Palermo.

Silenzio totale da parte del deputato regionale della Democrazia Cristiana, mentre l’ex presidente della Regione, sollecito dai cronisti, si è limitato ad una frase secca – “sono fiducioso nella giustizia” – poco prima di varcare la porta d’ingresso per l’interrogatorio preventivo.

L’ex presidente della Regione si avvale della facoltà di non rispondere e rende dichiarazioni spontanee.

