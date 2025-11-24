Palermo, due nuovi bus contro la violenza sulle donne VIDEO

Gireranno per le vie della città

PALERMO – Due nuovi autobus che gireranno tra le strade di Palermo, per gli ultimi due mesi dell’anno, contro ogni forma di violenza sulle donne. I club cittadini Zonta Palermo Zyz e Zonta Palermo Triscele, entrambi appartenenti all’organizzazione internazionale non governativa Zonta International, hanno presentato insieme ad Amat e ad altre associazioni del Capoluogo, due nuovi mezzi pubblici con la scritta: “Sei vittima di violenza o stalking? Non sei, sola chiama il 1522”.

L’iniziativa

Un’iniziativa che fa parte di un progetto lanciato, per il terzo anno consecutivo, attraverso la campagna “Zonta says no to violence against women”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la collettività per sconfiggere il fenomeno della violenza sulle donne, sponsorizzando il numero gratuito, attivo 24 ore su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

L’inaugurazione

Presenti all’inaugurazione dei nuovi autobus a piazza Croci, il presidente di Amat, Giuseppe Mistretta, l’assessore al Controllo analogo società partecipate, Brigida Alaimo, la presidente di Zonta Zyz, Daniela Ferrara, la presidente di Zonta Palermo Triscele, Ornella Picone, e il governatore del Rotary Club, Sergio Malizia.

Mistretta: “Strumento importante”

“Anche quest’anno l’Amat è presente a questa manifestazione per promuovere il numero di emergenza 1522 – ha spiegato il presidente Mistretta -. Attraverso i due autobus delle line 544 e 101 riusciamo infatti a coprire in modo trasversale una vasta area della città con una significativa rilevanza anche dal punto di vista sociale. Diamo il nostro piccolo contributo affinché si possa diffondere sempre più la conoscenza di questo importante strumento di comunicazione che è il 1522”.

Alaimo: “Vigileremo per una maggiore sicurezza”

“Il comune di Palermo è, ovviamente, presente per la promozione di uno strumento fondamentale per la nostra città e per tutte le città italiane come è il numero di emergenza 1522, a supporto delle donne che possono vivere dei momenti di pericolo e di tensione – ha evidenziato l’assessore Alaimo -. Ringraziamo tutti i soggetti che rendono possibile ormai da diversi anni questa iniziativa”.

“Come Comune – ha aggiunto l’assessore – saremo presenti e vigileremo affinché vi sia una maggiore sicurezza in città, soprattutto per quelli che possono essere considerati i soggetti più a rischio”.

Zonta: “Diffondere il più possibile il messaggio”

“Siamo felicissime di essere di nuovo qui – hanno commentato le presidenti delle due associazioni Zonta, Ferrara e Picone – soprattutto quest’anno che ha visto l’adesione, in massa, di altri club presenti sul territorio. La giornata di oggi dimostra che quando le donne e i club sono uniti si può fare veramente tanto”.

“I due bus – hanno aggiunto – gireranno per la città fino a fine anno e percorreranno sia il centro città che le periferie in modo da diffondere il più possibile il messaggio”.