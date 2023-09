Palermo, ancora allarme incendi: numerosi interventi dei vigili del fuoco

Le fiamme stanno divorando diversi ettari di vegetazione

PALERMO – La giornata di oggi, 21 settembre, era stata cerchiata in rosso per l’allerta incendi a Palermo. Purtroppo sono stati numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco, chiamati a domare le fiamme.

In contrada Montagnola a Villafrati, dove sono presenti squadre di vigili del fuoco e forestali, sono scoppiati roghi di sterpaglie. Le fiamme stanno divorando vegetazione a Monreale in via Linea Ferrata, lo stesso sta accadendo nel comune di Trabia a contrada Petruso, a Montemaggiore Belsito Contrada Granza.

A Villafrati è stato inviato un operatore a dirigere le operazioni per valutare l’utilizzo dei mezzi aerei per lo spegnimento delle fiamme. Dalle prime ore di questa mattina sono stati circa 40 interventi, 20 dei quali per incendi di vegetazione. Sono in corso altre 13 operazioni.

Un incendio si è verificato anche in contrada Cordoba a Bagheria.

Interrotta una linea ferroviaria

Un incendio è divampato sulla linea ferroviaria tra Cinisi e Partinico nei pressi di Montelepre in località Monte Palmeto. Attualmente il traffico è bloccato. Sono presenti anche squadre a terra e un Canadair. I pompieri hanno messo in salvo tre persone presenti nella propria abitazione che è stata l’ambita dalle fiamme.

Incendio nel comune di Villafrati nelle località di Montagnola e Gelsi dove sono impegnate due squadre vigili del fuoco e personale del corpo forestale e due elicotteri. Le fiamme hanno interessato un locale adibito a ricovero gregge, non ci sono persone coinvolte.

Altro incendio a Lercara Friddi dove sono andati in fumo lungo la statale cinque ettari di vegetazione. Qui insieme ai vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono intervenuti anche i carabinieri. Intanto è stato spento il rogo a Bagheria.