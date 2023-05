Palermo, droga: 37 imputati rischiano la stangata NOMI FOTO

A fine 2022 il blitz allo Sperone. La richiesta di condanna più alta supera i 29 anni

2' DI LETTURA

PALERMO – Il blitz dello scorso dicembre consegnò alla cronaca l’immagine di un quartiere, lo Sperone, militarizzato dagli uomini della droga. Ora al processo arrivano richieste di condanne pesantissime. La pena più alta invocata supera i 29 ani di carcere in abbreviato, un rito che in caso di condanna garantisce lo sconto di un terzo della pena.

“Maradona e pilota”

Pochi mesi prima, a settembre, uno dei tanti processi si concludeva con valanga di condanne – 47 – nel frattempo qualcun altro aveva preso in mano le redini dello spaccio. I carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, non smisero di tenere d’occhio una delle principali piazze della città in piazzale Ignazio Calona.

Un supermercato della droga – crack, cocaina, hashish e marijuana – attivo giorno e notte fra i palazzoni di edilizia popolare della borgata dove lavoravano interi nuclei familiari. Mariti, mogli e figli: tutti impegnati nello spaccio. Oltre 500 cessioni al giorno, per un giro di affari di 1,8 milioni di euro.

Gli uomini chiave sarebbero stati Santo Di Fata, meglio noto come “Maradona” e Giuseppe Manzo, soprannominato “pilota”.

Gli imputati e le richieste di pena

Questo l’elenco degli imputati e le pene chieste dal pubblico ministeri Giorgia Spiri: Salvatore Arcuni 14 anni, 4 mesi e 20 giorni, Francesco Paolo Avvenimenti 4 anni, Calogero Benigno 2 anni, Ivan Biondolillo, 6 anni e otto mesi, Bruno Giosafat 13 anni, quattro mesi e venti giorni, Giuseppe Castelli 8 anni, Antonino Catanzaro 6 anni e otto mesi, Rosario Colombo 2 anni, Leonardo Compagno 11 anni, un mese e 23 giorni, Angela Corrao 9 anni e quattro mesi, Santo Di Fata 28 anni, Adalgisa Di Fatta 18 anni, Giovanna Di Fatta 4 anni, Vincenzo Di Noto 4 anni e due mesi, Ottavio Gebbia 8 anni, Giacomo Giaconia 4 anni, Maria Gioè 11 anni e quattro mesi, Francesca Giurintano 6 anni e otto mesi.

Ed ancora: Nunzia Guercio 14 anni, un mese e 10 giorni, Mohamed Labidi 4 anni e due mesi, Danilo Lo Nardo 8 anni, Adalgisa Lo Re 8 anni e otto mesi, Salvatore Lo Re 6 anni, Fabio Lo Verso 11 anni e 4 mesi, Antonino Manzo 6 anni e otto mesi, Giuseppe Manzo 29 anni, un mese e 10 giorni, Nunzio Oddo 8 anni, Giacomo Perlongo 10 anni e otto mesi, Filippo Raccuglia 8 anni, Matteo Rizzuto 12 anni, nove mesi e 17 giorni, Rita Rizzuto 4 anni e due mesi, Michele Sampino 6 anni e otto mesi, Francesco Simonetti 6 anni, Francesco Tinnirello 8 anni, Salvatore Tutone 9 anni e quattro mesi, Vincenzo Versaggio 10 anni.