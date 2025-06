Secondo giorno di divieti e chiusure nelle strade del centro storico

PALERMO – Continuano i festeggiamenti per le nozze d’argento di James Murdoch e Kathryn Hufschmid a Palermo. Il centro storico della città, dove si trovano le location scelte dal terzogenito del magnate dei media Rupert Murdoch, si prepara nuovamente ad accogliere la coppia, dopo la cena che si è svolta in una osteria e cocktail bar che si trova nel cuore del Capo.

Menù tipico siciliano

I tavolini collocati sulle storiche balate del mercato e il folklore del quartiere hanno fatto da sfondo a una magica serata all’insegna della sicilianità. A deliziare gli invitati, i piatti della tradizione regionale, dagli anelletti al forno all’insalata di polpo. Tra le tappe di Murdoch e della moglie, in città per rinnovare il loro sì dopo venticinque anni di matrimonio, anche Palazzo Reale.

La visita alla Cappella Palatina

Ieri, per la coppia, una visita privata e blindatissima alla Cappella Palatina. Stasera, 20 giugno, tutto pronto per l’evento a Palazzo Gangi, con tanto di deroga all’ordinanza che istituisce l’area pedonale in alcune zone del centro storico, per permettere il passaggio dei mezzi dell’organizzazione.

Le nozze d’argento di James Murdoch a Palermo: via dello Spasimo off-limits

In particolare, oggi e domani, sarà consentito il loro accesso da vicolo Valguarnera per piazza Croce dei Vespri e la sosta momentanea per il carico e lo scarico degli allestimenti. Proseguono inoltre i divieti di sosta nella zona dello Spasimo, dove si svolgerà la cerimonia.

Nel dettaglio, su tutta la via Carlo Rao, in via carmelo Pardi, via Filippo Evola, via dello Spasimo e chiusura al transito delle auto dalle 18 alle 24. Altro divieto di sosta, in via Santa Teresa e piazzetta Santa Teresa. “I residenti – precisa l’ordinanza del Comune di Palermo – potranno transitare a passo d’uomo e sotto la sorveglianza degli organizzatori”.

Il doppio ricevimento

Un doppio ricevimento, quindi, per l’ex amministratore delegato della 21st Century Fox e la moglie: domani sarà la volta del party a Palazzo Mazzarino, altra incantevole location della Palermo storica. In occasione dell’evento, i divieti di sosta saranno in vigore dalle 20 alle 3 del 22 giugno in Piazza Giovanni Borgese e via Giuseppe Patania. Sosta vietata anche in via Trabia dalle 24 alle 3 di domenica. Stesso provvedimento in via Antonio Ugo Amico, tra via Maqueda e via Rossini, dalle 18 del 21 giugno alle 3 del 22 giugno.