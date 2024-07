Stasera la diretta su LiveSicilia.it

PALERMO– Si avvicina il compimento del rito tanto atteso. La città si prepara alla processione, per il quattrocentesimo Festino, che LiveSicilia.it, stasera, seguirà con la sua diretta. Tante le informazioni che si susseguono. Ecco perché è utile sintetizzare le ultime notizie.

Il saluto di Schifani

Non ci sarà il presidente della Regione, Renato Schifani. “Mi dispiace, quest’anno mancare a un appuntamento importante – dice il presidente –con la tradizione al quale tengo molto. Un caro saluto a tutti i cittadini e i turisti devoti della Santuzza. Viva Santa Rosalia!”.

La decisione è stata presa vista l’impossibilità del presidente a partecipare personalmente a causa della convalescenza per il decorso post operatorio, dopo l’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, al quale è stato sottoposto nei giorni scorsi.

In sua vece, è stato delegato l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, a rappresentare il governo regionale agli eventi organizzati oggi e domani dalla Curia e dal Comune di Palermo in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso il suo ‘rammarico’ e gli ‘auguri’.

‘Il Volo’ e l’esclusiva

L’organizzazione del Festino 2024 di Santa Rosalia a Palermo mette a disposizione, per Tv e streaming, la ripresa in diretta dell’intera manifestazione eccetto che l’esibizione integrale de “Il Volo”.

Il trio pop-lirico si esibirà, dalla Cattedrale, durante il corteo del carro trionfale che dal piano del Palazzo dei Normanni scenderà, a cominciare dalle 21 di oggi, fino al Foro Italico dove ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio.

In una nota diffusa dall’amministrazione comunale, si legge che “l’organizzazione de Il Volo ha comunicato che, per motivi di diritti di esclusiva, non è possibile riprendere e mandare in onda l’intera esibizione (durata 7 minuti totali), ma solo il primo pezzo, il “Nessun dorma”, per i 3 minuti dovuti al diritto di cronaca. Il pezzo successivo “Capolavoro” non potrà essere mandato in onda, in streaming, né ripreso per i documentari”.

Il lenzuolo sul ‘ciaffico’

Poteva mancare la mezza polemica sul ‘ciaffico’? Certo che non poteva mancare.

“Santa Rosalia liberaci dalle auto”. È quanto si legge su un lenzuolo esposto su un balcone in via Vittorio Emanuele a Palermo, lungo l’itinerario del carro in occasione del 400° Festino.

“È questo che chiediamo alla Santuzza e alle persone di buona volontà” dice il Comitato “per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo”.

Attese trecentomila persone

In questa 400esima edizione è previsto un afflusso di oltre 300 mila persone.

Il carro trionfale, come detto, partirà dal piazzale di palazzo dei Normanni alle 21 per arrivare ore dopo sul lungomare da porta Felice dove palermitani e turisti assisteranno agli straordinari giochi di fuoco che partiranno dalle barche a largo. Su un secondo carro si esibiranno gli artisti.

Gli auguri e la diretta

Alcuni artisti palermitani hanno regalato a LiveSicilia.it il loro augurio per la festa della Santuzza. Qui, la toccante orazione di Salvo Piparo. Qui, il dolcissimo canto di Elisa Parrinello. Qui, il fresco sorriso di Francesca Picciurro. Per altre informazioni utili ecco la nostra guida.