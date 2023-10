Palermo, “furbetti del cartellino”: blitz alla Rap, indagati 101 ‘assenteisti’

Scoperti quasi 1.400 episodi.

PALERMO – L’indagine fotografa i mesi da maggio a luglio 2021. I numeri sono da maxi inchiesta. Si deve parlare di “assenteismo di massa” alla Rap, la società partecipata del Comune di Palermo che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, spazzamento delle strade incluso.

Sono 101 i dipendenti indagati, fra netturbini e impiegati di ufficio. Per diciotto di loro la Procura di Palermo ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Elisabetta Stampacchia la misura cautelare dell’obbligo di firma in caserma. I reati contestati sono truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni e appropriazione indebita.

Tutto è partito dalla segnalazione di un dirigente che aveva riscontrato dei furti di carburante. I carabinieri della compagnia di piazza Verdi hanno acceso le telecamere nell’autoparco di via Ingham, nel rione Brancaccio, e in altri uffici. Lo spaccato è disarmante: mille e 385 episodi di assenteismo per oltre duemila e 800 ore pagate dall’azienda senza che i dipendenti fossero presenti. il danno ammonta a 40 mila euro. Chi era in azienda timbrava il cartellino per chi era rimasto a casa o si allontanava per sbrigare faccende private. Altri ancora andavano al bar o fare la spesa al supermercato, altri facevano il pisolino in macchina. Nel frattempo la città andava in affanno. Cassonetti stracolmi e cumuli di spazzatura in strada non sono più un’emergenza ma una costante.

I nomi

Nel corso dell’inchiesta, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido, sono emersi anche casi di furto. Due indagati rubavano il gasolio dagli autocompattatori fermi nell’officina di via Ingham per riparazione.

Ecco chi ha l’obbligo di presentazione in caserma: Domenico Biondo, Rosario Camilleri, Andrea Cardinale, Luigi Contorno, Michele D’Amico, Carmelo D’Attila, Salvatore De Luca, Francesco Paolo Morana, Rosario Fazzino, Calogero Gambino, Marco Gulotta, Giuseppe Martorana, Onofrio Messina, Antonina Oliveri, Fiorenza Raparino, Fabio Vultaggio, Michele Gaeta e Silvetro Calivà (questi ultimi due sono impiegati dell’officina e viene loro contestato di essersi “appropriati indebitamente” della benzina).

“Parte civile al processo”

“E’ una vecchia indagine, ovviamente attendiamo l’esito e dove risultassero gravi inadempienze ci costituiremo parte civile”. Così il presidente della Rap Giuseppe Todaro sull’inchiesta della procura di Palermo