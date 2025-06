“Ladri nel parcheggio dello Stato Civile, servono più controlli”

Il vicepresidente della prima circoscrizione Nicolao: "Situazione grave"

PALERMO – “E’ talmente diventata grave la situazione in piazza Giulio Cesare, che è stato preso di mira anche il parcheggio dell’ufficio di Stato Civile al civico 52. Durante la seduta di consiglio sono entrati dei soggetti che hanno tentato di rubare gli scooter”.

L’appello

A segnalarlo è il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao, che tramite un video spiega cosa è successo: “Hanno cercato di forzare il bloccasterzo del mio ciclomotore per portarlo via, ma poteva essere il mezzo di chiunque altro. Noi continuiamo a sperare che il prefetto e il questore possano intensificare i controlli in questa zona sul fronte della sicurezza”. Sul posto è intervenuta la polizia.

Nella notte un altro episodio preoccupante a pochi metri dalla stazione centrale: in piazza Cupani un uomo di 39 anni è infatti stato aggredito e ferito. E’ stato soccorso dai sanitari del 118, mentre l’aggressore, un 56enne, è stato denunciato.