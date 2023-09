Palermo, incendio al centro padre Kolbe in corso dei Mille: un ferito grave

Il rogo partito da alcune sterpaglie, in azione diverse squadre di vigili dl fuoco

PALERMO – Un incendio è divampato nel centro padre Kolbe in corso dei Mille, a Palermo. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie.

Un uomo è rimasto ferito

Un uomo è rimasto ustionato ed è stato portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per fronteggiare l’incendio che minaccia il centro e anche alcune abitazioni.

Travolto dalle fiamme mentre faceva pulizie tra le sterpaglie

Il ferito, un palermitano di 78 anni, è rimasto ustionato alla gambe in modo grave. I vigili del fuoco lo hanno trovato riverso per terra. Pare stesse facendo pulizia delle sterpaglie nella zona e le fiamme lo hanno travolto. E’ stato portato dai sanitari del 118 nel centro grandi ustioni dell’ospedale Civico. Ha bruciature in tutte e due le gambe. Le condizioni sono gravi.