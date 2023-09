Palermo, fiamme alte in viale Regione: chiuso un tratto dell’A20 VIDEO

Roghi in periferia, paura in autostrada e fumo nero sulla città

1' DI LETTURA

PALERMO – Giornata di passione per il territorio di Palermo e provincia, veementemente colpito dall’emergenza incendi. A Palermo auto in fiamme, capannoni a fuoco, viale Regione Siciliana bloccata: roghi che stanno tenendo in apprensione automobilisti e residenti nella zona compresa tra Bonagia, via Belmonte Chiavelli e Pagliarelli.

Tre roghi in periferia

Un canneto è andato in fiamme nei pressi del ponte di Bonagia e le fiamme hanno investito una vettura. Un altro incendio è divampato in via Ernesto Basile, dove si svolgono i mercatini di Natale e la Fiera dei morti. Un terzo incendio si è sviluppato vicino a un’impresa edile in via Belmonte Chiavelli.

I soccorsi

Il forte vento di sirocco sta rendendo difficile l’intervento delle squadre di soccorso, al momento impegnate anche in altri interventi in città: in via Messina Marine e nella zona di via Pitrè.

A20 chiusa tra Cefalù e Castelbuono

Intanto, sempre a causa di un incendio, un tratto della A20 Palermo-Messina è stata chiusa nel tratto compreso tra gli svincoli di Cefalù e Castelbuono.

L’incendio in viale Regione

Come evidenziato da un video, le fiamme sono divampate lungo viale Regione Siciliana, non molto distante dal carcere Pagliarelli e Bonagia.

Dal luogo dell’accaduto si solleva una grossa coltre di fumo nero. Le strade più vicine all’incendio sono state chiuse al traffico per motivi di sicurezza. Circolazione deviata in via Oreto e lunghe code in autostrada.