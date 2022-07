Palermo invasa dai rifiuti, avviata la bonifica in via Nicoletti

Rap: "Nonostante i siti siano stati puliti da poco in poche ore sono nuovamente sporchi"

1' DI LETTURA

PALERMO – È ancora caos rifiuti a Palermo, e in particolare lungo via R. Nicoletti, tra le borgate di Mondello e Sferracavallo. Nella strada, invasa dalla spazzatura da giorni, è iniziato questa mattina l’intervento di bonifica da parte degli operatori della Rap, per velocizzare le attività è stato posizionato un cassone scarrabile.

Una situazione in molti casi aggravata dai “pendolari” del sacchetto provenienti da altri Comuni. Un fenomeno che si ripete anche in via Lanza di Scalea, Parco dei Principi, via Messina Marine e corso Calatafimi. Nei cassonetti posizionati lungo le strade i cittadini conferiscono i sacchetti dell’indifferenziato fuori orario.

“Nonostante i siti siano stati puliti da poco – commenta la Rap – in poche ore sono nuovamente sporchi”.

In via R. Nicoletti i rifiuti fuoriuscivano dai cassonetti invadendo la carreggiata, in alcuni casi i sacchetti hanno sommerso le vetture posteggiate nelle vicinanze. L’odore nauseabondo, dovuto ai liquami che fuoriuscivano dai mucchi di immondizia ormai in putrefazione, ha costretto i residenti a tenere le finestre chiuse per giorni.

“Il sito – spiega la Rap – soffre del fenomeno della migrazione dei rifiuti da parte dei pendolari che vivono nei comuni limitrofi ma che lavorano a Palermo e che non voglio fare la raccolta differenziata. Un fenomeno – conclude – che negli ultimi anni é aumentato e che oltre ad abbassare le percentuali di raccolta differenziata, provocando degrado e sporcizia, innalza i costi di gestione”.

I rifiuti restano uno dei problemi principali di Palermo che si traduce in periodiche crisi.