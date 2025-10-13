Palermo, la marcia silenziosa per dire ‘basta alla violenza’

I sindacati in piazza

PALERMO – Una marcia silenziosa per fare rumore e per dire basta alla violenza. I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Acli all’indomani dell’omicidio di Paolo Taormina, scendono in strada per chiedere maggiore sicurezza e maggiori controlli a Palermo perché nessuno vuole più piangere un figlio o un fratello.

Palermo, la marcia silenziosa

In tanti, come già fatto ieri sera, hanno affollato le strade del capoluogo siciliano e partiti dal Teatro Massimo hanno raggiunto la Prefettura.

Ad aprire il corteo lo striscione “Basta violenza! Basta illegalità” oltre ai molti cartelli esposti da chi è sceso in strada, in alcuni si legge “Vogliamo tornare vivi a casa non dentro una bara” ma anche “non chiamatelo destino è un sistema criminale”.

Alla manifestazione anche i parenti e gli amici dei ragazzi morti a Monreale lo scorso aprile.

Le indagini

Le indagini da parte delle forze dell’ordine vanno avanti. I clienti che affollavano ‘O Scrucio’ hanno raccontato che prima del colpo di pistola esploso da Gaetano Maranzano, che ha detto di portare con sé l’arma perché Palermo è una città pericolosa, Paolo Taormina è stato colpito con una bottiglia di vetro in testa.

La sorella di Paolo Taormina ha anche raccontato che il ragazzo dello Zen durante la fuga ha puntato la pistola contro di lei.