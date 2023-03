Palermo-Modena 5-2: la fotogallery del match

La squadra di Corini è tornata alla vittoria che mancava dal mese di febbraio

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo, con il 5-2 di ieri, è tornato alla vittoria che mancava dal 5 febbraio scorso quando ad arrendersi fu la Reggina di Pippo Inzaghi sconfitta per 2-1.

La squadra di mister Corini, ieri assente per squalifica e sostituto da Lanna, ha disputato una gara dai due volti: nel primo tempo diverse difficoltà che hanno permesso agli ospiti di chiudere avanti per 2-1, nella ripersa una gara totalmente diversa che ha permesso ai padroni di casa di rimontare e imporsi per 5-2.

